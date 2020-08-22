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22 серпня 2020, Київ 11:26
Новини | Події

На Донбасі немає порушень перемир’я – штаб ООС

Боєць ЗСУ неподалік міста Золоте-4, Луганська область, архівне фото

За попередню добу, 21 серпня, на Донбасі не зафіксовано обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російських гібридних сил, повідомив пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Втрат серед особового складу українських військових на Донбасі не було.

Також порушень режиму тиші не зафіксовано з початку доби 22 серпня, додали в штабі.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Затулін – новий «сірий кардинал» бойовиків на Донбасі? (відео)
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Затулін – новий «сірий кардинал» бойовиків на Донбасі? (відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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