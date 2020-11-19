Бойовики стріляли поблизу Мар’їнки – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 18 листопада російські гібридні сили здійснили одне порушення режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 18 листопада ще не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.