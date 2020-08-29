На Донбасі за добу не зафіксовано обстрілів з боку російських гібридних сил – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 28 серпня обстрілів з боку російських гібридних сил не зафіксовано, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Військовослужбовці Об’єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони», – ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють про порушення перемир’я з боку ЗСУ. В угрупованні «ДНР» кажуть, що неприцільний обстріл зі стрілецької зброї 28 серпня стався на північній околиці Донецька, в угрупованні «ЛНР» твердять, що обстріл зі стрілецької зброї відбувся в районі села Голубівське.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.