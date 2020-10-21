ООС: бойовики вчинили три порушення з початку доби

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 21 жовтня російські гібридні сили тричі порушили досягнуті домовленості, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив кілька пострілів зі стрілецької зброї неподалік Лебединського. Ще один факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки, де противник відкрив вогонь із ручного протитанкового гранатомета», – ідеться в повідомленні.

Ще одним порушенням, за даними штабу, був проліт БПЛА типу «Орлан» уздовж лінії розмежування неподалік населених пунктів Мар’їнка та Авдіївка.

Втрат і поранень серед українських військових немає, ідеться в повідомленні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 21 жовтня ще не повідомляли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.