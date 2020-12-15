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15 грудня 2020, Київ 08:40
Новини | Події

Бойовики на Донбасі здійснили 4 обстріли за добу, втрат немає – штаб ООС

Уночі 15 грудня бойовики відкривали вогонь із підствольного гранатомета поблизу Авдіївки, українські військові вогонь у відповідь не вели

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 14 грудня російські гібридні сили чотири рази порушили умови перемир’я, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї», – інформує штаб, додаючи, що бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

Уночі 15 грудня бойовики відкривали вогонь із підствольного гранатомета поблизу Авдіївки, українські військові вогонь у відповідь не вели.

Угруповання «ДНР» звинувачує сили ООС в обстрілі передмість Ясинуватої, Донецька та Горлівки ввечері 14 грудня.

Угруповання «ЛНР» стверджує, що українські військові обстріляли позиції бойовиків поблизу населеного пункту Золоте-5.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)
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Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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