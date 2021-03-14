Бойовики на Донбасі здійснили 10 порушень перемир’я за добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі упродовж доби 13 березня російські гібридні сили 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними українські військові відкривали вогонь у відповідь, втрат серед них немає.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі західної околиці Донецька.

В угрупованні «ЛНР» заявили про одне порушення режиму тиші з боку ЗСУ 13 березня.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.