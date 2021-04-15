На Донбасі 14 квітня втрат серед українських військових не було – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі за добу 14 квітня бойових втрат серед українських військових не зафіксовано, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, впродовж минулої доби російські гібридні сили вчинили вісім порушень режиму припинення вогню.

Крім обстрілів, серед таких порушень зафіксоване дистанційне мінування та проліт безпілотника з перетином лінії розмежування. «Засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби – ред.) БПЛА противника був вчасно подавлений», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» ще не повідомляло про бойові дії 14 квітня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в шести порушеннях перемир’я поблизу Золотого-5, але про наслідки цих дій бойовики не інформували.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.