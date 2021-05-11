На Донбасі 10 травня бойових втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 10 травня не зафіксовано бойових втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили минулої доби сім разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 10 травня не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями і підрахунками Радіо Свобода, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 38 українських військовослужбовців, ще близько 95 були поранені чи зазнали бойових травм.

У Збройних силах України на запит Радіо Свобода повідомили, що за час перемир’я і станом на 5 травня 34 військовослужбовці ЗСУ загинули і 107 військових зазнали поранень «під час бойової обстановки», не уточнивши, які втрати залічують до цього розряду (після цієї дати внаслідок обстрілів загинули ще двоє військових і один був поранений). У це число також не входять можливі втрати інших українських силових структур.