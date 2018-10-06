Двоє українських військових поранені на Донбасі – штаб

Двоє українських військових поранені на Донбасі 6 жовтня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Військові зазначили, що упродовж поточної доби від 7 до 18 години підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, зокрема тричі з озброєння, забороненого Мінськими угодами.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 6 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.