Двох українських військових поранено за добу на Донбасі – штаб

Двоє українських військових зазнали поранень протягом минулої доби, повідомив вранці штаб Операції об’єднаних сил на Донбасі. За даними штабу, 5 жовтня велися обстріли українських позицій поблизу населених пунктів Кримське, Вільний, Комишуваха, Троїцьке, Луганське, Шуми, Мар'їнка, Новотроїцьке, Павлопіль, Гнутове, Водяне та Широкине. Всього нарахували 19 обстрілів.

Також наводиться у ранковому зведенні інформація від української розвідки про смерть двох та поранення 7 комбатантів з боку сепаратистських угруповань.

Угруповання «ЛНР» натомість заявило про 6 обстрілів їхніх позицій поблизу сіл Лозове, Сокольники, Нижнє Лозове та Жолобок. Про постраждалих інформації немає. Угруповання «ДНР» станом на 9:15 не публікували зведень за минулу добу.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Внаслідок збройного конфлікту на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей.