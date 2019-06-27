Ситуація на Донбасі: з початку доби бойовики відкривали вогонь 12 разів, поранений 1 військовий

У Міністерстві оборони України повідомили, що від початку поточної доби і до 12-ї години підтримувані Росією бойовики на Донбасі 12 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті чого поранень зазнав один український військовослужбовець. За попередніми даними, стан пораненого задовільний.

Згідно з повідомленням на сайті Міноборони, бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського, Старогнатівки, Світлодарська, Новгородського, Хутора Вільний, Оріхового, Опитного та Золотого-4.

«Вже від початку доби підрозділи українських військ вели активні оборонні дії і відповідали противнику вогнем зі штатних засобів, без застосування заборонених зразків зброї», – йдеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілі околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» про обстріли 27 червня бойовики не повідомляють.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.