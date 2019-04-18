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18 Квітень 2019, Київ 08:04
Новини | Події

Один військовий поранений на Донбасі 18 квітня – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 17 квітня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Один український військовий поранений на Донбасі внаслідок обстрілів, які підтримувані Росією бойовики здійснили після початку доби 18 квітня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Світлодарськ.

Протягом минулої доби, 17 квітня, за даними штабу, українські військові не постраждали. Бойовики того дня здійснили вісім обстрілів, зокрема, двічі стріляли із забороненого Мінськими угодами озброєння.

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Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли не повідомляє, в угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових у трьох обстрілах своїх позицій, про поранених інформації немає.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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