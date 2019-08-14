Бойовики на Донбасі стріляли 13 серпня 13 разів – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики впродовж минулої доби 13 разів порушили режим припинення вогню з використанням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ще один обстріл своїх позицій з боку бойовиків українські військові зафіксували після початку доби 14 серпня, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 13 серпня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.