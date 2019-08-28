На Донбасі зазнав поранення один український військовий – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 27 серпня зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі і з забороненої Мінськими угодами зброї.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 27 серпня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.