На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 25 вересня один український військовий зазнав поранення, ще один – бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 міліметри.
В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 25 вересня.
В угрупованні «ДНР» зведених даних про події цього дня також не подають, але повідомляють про «інтенсивний обстріл» по району Донецька, де сталася масштабна пожежа з вибухами. У повідомленні бойовиків ідеться, що пожежа сталася на «об’єктах цивільної інфраструктури».
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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