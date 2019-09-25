На Донбасі постраждали двоє українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 25 вересня один український військовий зазнав поранення, ще один – бойового травмування, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій Збройних сил України, в тому числі і з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 міліметри.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 25 вересня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про події цього дня також не подають, але повідомляють про «інтенсивний обстріл» по району Донецька, де сталася масштабна пожежа з вибухами. У повідомленні бойовиків ідеться, що пожежа сталася на «об’єктах цивільної інфраструктури».

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.