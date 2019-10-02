Ситуація на Донбасі: 13 обстрілів з боку бойовиків, втрат немає

У зоні бойових дій на Донбасі 1 жовтня підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи і заборонену Мінськими угодами зброю, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, втрат серед українських військових унаслідок цих обстрілів не було.

Ще чотири обстріли, які також не спричинили втрат, українські військові на Донбасі зафіксували в перші години 2 жовтня.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не наводили зведених даних про бойові дії 1 жовтня.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.