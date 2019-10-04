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04 Жовтень 2019, Київ 20:04
Новини | Події

Ситуація на Донбасі: 23 обстріли з боку бойовиків, один поранений військовий ЗСУ

Розбита квартира у селищі Золоте-4, Луганська область

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Один український військовий зазнав 4 жовтня поранення внаслідок обстрілу з автоматичного гранатомета по ділянці розведення сил і засобів в районі населеного пункту Богданівки, що є порушення Мінських угод, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. У цілому, за цими даними, підтримувані Росією бойовики з початку доби 23 рази порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі і заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 4 жовтня.

/**/ /**/ /**/ «Ми відповіли на лист пана Сайдіка, що ми погоджуємо текст «формули Штайнмаєра». «Формула Штайнмаєра» повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає», – сказав Зеленський
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Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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