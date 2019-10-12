Ситуація на Донбасі: 11 обстрілів з боку бойовиків, двоє легкопоранених українських військових

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 12 жовтня легких поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 міліметрів.
В угрупованні «ДНР» зведених повідомлень про бойові дії 12 жовтня немає, але є повідомлення про обстріли околиць Донецька та знеструмлення внаслідок обстрілу села Пікузи на півдні Донеччини, яке бойовики іменують радянською назвою Комінтернове.
В угрупованні «ЛНР» немає зведень про події 12 жовтня.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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