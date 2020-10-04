Бойовики на Донбасі здійснили 5 обстрілів за добу, втрат серед українських військових немає – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 3 жовтня російські гібридні сили п’ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета», – ідеться в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає, вказує штаб ООС.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у двох порушеннях режиму припинення вогню.

В угрупованні «ЛНР» також заявили про два обстріли з боку ЗСУ. Про наслідки цих обстрілів в обох угрупованнях не інформують.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.