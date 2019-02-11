На Донбасі 10 лютого втрат серед українських військових немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 10 лютого немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, минулої доби підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню, у тому числі тричі із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах упродовж доби 10 лютого.

В угрупованні «ДНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.