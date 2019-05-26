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26 Травень 2019, Київ 21:01
Новини | Події

Українські військові не постраждали від обстрілів на Донбасі вдень 26 травня – штаб ООС

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 26 травня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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Українські військові не зазнали втрат внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі протягом дня 26 травня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

За повідомлення, від початку доби станом на 18:00 26 травня бойовики двічі порушили режим припинення вогню, стріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

/**/ /**/ /**/ Володимир Зеленський під час інавгурації на посаду президента України. Київ, 20 травня 2019 року
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Підтримувані Росією бойовики зведених даних про обстріли на Донбасі на даний час не наводять.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Як знущаються в тюрмах бойовиків? Ексклюзив
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Як знущаються в тюрмах бойовиків? Ексклюзив

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Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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