Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
23 Травень 2019, Київ 07:46
Новини | Події

На Донбасі зафіксували п’ять обстрілів, один військовий поранений – штаб

Український військовий на передових, Кримське, Луганська область, 21 квітня 2019

Дивитись коментарі

Один український військовий поранений на Донбасі 22 травня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили, що підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню минулого тижня.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох порушеннях режиму тиші. В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 22 травня.

Українська армія відбила у бойовиків позиції
Embed
Українська армія відбила у бойовиків позиції

No media source currently available

0:00 0:06:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG