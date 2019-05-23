На Донбасі зафіксували п’ять обстрілів, один військовий поранений – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі 22 травня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили, що підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню минулого тижня.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох порушеннях режиму тиші. В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 22 травня.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.