На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 20 травня був поранений один український військовий, ще один зазнав поранення на початку доби 21 травня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще два порушення з боку бойовиків українські військові зафіксували 21 травня, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 20 травня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку українських військових упродовж минулої доби, про його наслідки бойовики не повідомляють.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.