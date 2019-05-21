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21 Травень 2019, Київ 09:56
Новини | Події

На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 20 травня 2019 року. Інфографіка Міністерства оборони України

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У зоні бойових дій на Донбасі 20 травня був поранений один український військовий, ще один зазнав поранення на початку доби 21 травня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів. Ще два порушення з боку бойовиків українські військові зафіксували 21 травня, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» ще не повідомляли про бойові дії 20 травня.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл з боку українських військових упродовж минулої доби, про його наслідки бойовики не повідомляють.

Нова тактика української армії звільнить Донбас від бойовиків?
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