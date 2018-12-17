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17 Грудень 2018, Київ 18:26
Новини | Міжнародні

Унаслідок бойових дій на Донбасі зруйновані понад 40 тисяч будинків – ООН

Зруйнована артобстрілами хата у селі Водяне біля Маріуполя, 26 березня 2018 року

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Унаслідок бойових дій на сході України по обидва боки від лінії зіткнення зруйновано понад 40 тисяч будинків у Донецькій та Луганській областях, йдеться в доповіді моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Згідно з даними моніторингу, через конфлікт в Україні – 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, 3,4 мільйона людей потребують допомоги, щоб отримати доступ до питної води, ще 1,3 мільйона людей загрожує «значна небезпека припинення водо- і (або) теплопостачання взимку».

Зруйнований Донбас – винних і відповідальних немає?
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Зруйнований Донбас – винних і відповідальних немає?

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«Відсутність належного та безпечного житла надалі залишається нагальною соціальною та гуманітарною потребою, що вимагає наявності ефективного механізму реституції та компенсації за приватне майно, зруйноване або пошкоджене в результаті збройного конфлікту по обидва боки від лінії зіткнення. Такий механізм є необхідним для постконфліктного відновлення і забезпечення сталого мир», – йдеться в документі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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