8 лютого на Донбасі один український військовий загинув, двоє отримали поранення – штаб ООС

Впродовж доби 8 лютого підтримувані Росією бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це в суботу в ранковому зведенні повідомив штаб операції Об'єднаних сил.

В результаті бойових дій 8 лютого один український військовий загинув, двоє отримали поранення (про що штаб, зокрема, вже повідомляв напередодні ввечері).

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися: з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Водяне; з гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Павлопіль; двічі з автоматичних гранатометів, великокаліберної стрілецької зброї, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера – в районі міста Авдіївка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції: тричі з мінометів калібру 82 міліметри, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Кримське; з мінометів калібру 120 міліметрів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний; з гранатометів – в районі селища Зайцеве», – йдеться у повідомленні.

У штабі також додали, що «підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів», а «українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

Натомість в угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у 18 обстрілах їхніх позицій, а в угрупованні «ЛНР» – у чотирьох впродовж минулої доби.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.