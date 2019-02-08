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08 Лютий 2019, Київ 20:38
Новини | Події

На Донбасі загинув один український військовий, двох поранено – штаб

Один український військовий загинув сьогодні на Донбасі, повідомили у штабі

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Упродовж поточної доби, 8 лютого, бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли позиції українських військ. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Один раз противник застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, зазначили у штабі.

Внаслідок обстрілів один боєць ООС загинув, двоє отримали поранення.

«Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються», – мовиться у повідомленні.

Тристороння контактна група щодо врегулювання ситуації на Донбасі оголосила про чергове «безстрокове і стале» припинення вогню, починаючи з півночі 29 грудня 2018 року, цього разу з нагоди новорічних і різдвяних свят. Воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді, як і всі попередні перемир’я, порушується постійно.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

Росія нападе на Україну заради «сухопутного коридору»?
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Росія нападе на Україну заради «сухопутного коридору»?

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