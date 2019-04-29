Бойовики п’ять разів порушували режим тиші на Донбасі – штаб

Підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушували режимі тиші 28 квітня та в ніч на 29 квітня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Втім жоден український військовий внаслідок бойових дій не постраждав.

28 квітня бойовики відкривали вогонь біля Кримського на Луганщині та Пісок і Широкина на Донеччині.

У ніч на 29 квітня українські військові зафіксували ще два обстріли позицій біля Широкина – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляють про бойові дії 28 та 29 квітня. Водночас в угрупованні «ЛНР» звинувачують українську армію в чотирьох порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.