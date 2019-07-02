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02 Липень 2019, Київ 14:36
Новини | Політика

Один український військовий травмувався через обстріл на Донбасі – Міноборони

Міноборони: підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів 2 липня

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Один український військовий отримав бойову травму через обстріл на Донбасі 2 липня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Він зазначив, що військового шпиталізували, стан його здоров’я – задовільний.

За словами Гуцуляка, підтримувані Росією бойовики здійснили шість обстрілів 2 липня.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Донецька, Пікуз, Південного та Патріотичного. В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 2 липня не повідомляють.

На що витрачають гроші української армії?
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На що витрачають гроші української армії?

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Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей. Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

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