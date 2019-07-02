Волкер про обстріл санітарного авто на Донбасі: медики ніколи не повинні ставати ціллю

Медики ніколи не повинні ставати ціллю під час бойових дій, заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, коментуючи обстріл санітарного авто на Донбасі.

«Сумні новини з Донбасу. Медичний персонал та автомобілі швидкої допомоги ніколи не повинні ставати ціллю», – написав Волкер у Twitter.

1 липня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив про обстріл санітарного автомобіля біля Водяного Донецької області. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше стало відомо, що внаслідок поранень померла військова – медик Ірина Шевченко.

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині, закликавши «партнерів у Європі та США належним чином відреагувати».