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02 Липень 2019, Київ 13:08
Новини | Події

На Донбасі поранені двоє медиків-волонтерів – поліція

Після обстрілу поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (теракт)

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На дорозі Мар’їнка-Красногорівка у Донецькій області під обстріл потрапив автомобіль із медиками-волонтерами, повідомила прес-служба поліції регіону.

Медики 32 та 42 років заявляють, що отримали кульові поранення під час снайперського обстрілу. Вони перебувають у військовому госпіталі в Покровську на Донеччині.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (теракт).

1 липня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив про обстріл санітарного автомобіля біля Водяного Донецької області. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше через поранення померла військовий медик Ірина Шевченко.

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто Збройних сил України.

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