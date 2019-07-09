Бойовики 17 разів порушили режим тиші на Донбасі – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 8 липня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі заявили, що бойовики застосовували артилерію калібру 122 міліметри і міномети калібру 120 та 82 міліметри.

Згідно з повідомленням, жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі Донецька, Горлівки, Ясинуватої та Саханки. Бойовики «ЛНР» заявляють про обстріли біля сіл Калинівка, Жолобок та Лозове.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.