На Донеччині вибухом поранило чоловіка, його евакуювали гелікоптером у Дніпро – штаб ООС

Штаб Операції об’єднаних сил повідомив про поранення внаслідок вибуху чоловіка 1995 року народження. За даними штабу, інцидент трапився близько п’ятої ранку 8 липня поблизу Новотроїцького на Донеччині.

Спочатку у повідомленні йшлося, що поранений – волонтер-медик, але потім текст відредагували, вилучивши цю частину.

Повідомляється, що спочатку постраждалого доправили в травматичне відділення лікарні міста Волноваха, а тоді евакуювали гелікоптером до Обласної клінічної лікарні імені Мечникова у Дніпрі.

Вранці штаб інформував, що протягом доби у зоні конфлікту 7 липня один військовослужбовець Збройних сил України загинув, один отримав поранення, ще один – бойову травму. Вечірніх зведень станом на зараз на фейсбук-сторінці штабу немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.