У Херсоні попрощалися з Іриною Шевченко, яка загинула у розстріляному на Донбасі санітарному авто

У Херсоні 3 липня відбувся похорон військового медика, санітарного інструктора Ірини Шевченко, яка перебувала у розстріляному 1 липня санітарному автомобілі на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«1 липня окупанти поцілили з ПТРК у санітарний автомобіль, в якому слідували водій морський піхотинець старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик сержант Ірина Шевченко. Медики виконували завдання з евакуації пораненого побратима. Ворог підступно розстріляв машину під емблемою Червоного хреста. Цим злочином російські окупанти поставили себе поза міжнародними законами, нормами міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні штабу.

Загибла 48-річна Ірина Шевченко була сержантом морської піхоти, кавалером ордену «За мужність».

1 липня стало відомо про обстріл санітарного автомобіля біля Водяного Донецької області. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше стало відомо, що внаслідок поранень померла і ще одна військова – медик Ірина Шевченко.

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині, закликавши «партнерів у Європі та США належним чином відреагувати».

Напад на медиків на Донбасі засудили США.