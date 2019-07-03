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03 Липень 2019, Київ 21:09
Новини | Політика

У Херсоні попрощалися з Іриною Шевченко, яка загинула у розстріляному на Донбасі санітарному авто

Санінструктор Ірина Шевченко («Вікторівна») на цьому фото бавиться з цуциком Мухою, березень 2018 року

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У Херсоні 3 липня відбувся похорон військового медика, санітарного інструктора Ірини Шевченко, яка перебувала у розстріляному 1 липня санітарному автомобілі на Донбасі, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«1 липня окупанти поцілили з ПТРК у санітарний автомобіль, в якому слідували водій морський піхотинець старший матрос Сергій Майборода та бойовий медик сержант Ірина Шевченко. Медики виконували завдання з евакуації пораненого побратима. Ворог підступно розстріляв машину під емблемою Червоного хреста. Цим злочином російські окупанти поставили себе поза міжнародними законами, нормами міжнародного гуманітарного права», – йдеться в повідомленні штабу.

Загибла 48-річна Ірина Шевченко була сержантом морської піхоти, кавалером ордену «За мужність».

1 липня стало відомо про обстріл санітарного автомобіля біля Водяного Донецької області. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше стало відомо, що внаслідок поранень померла і ще одна військова – медик Ірина Шевченко.

/**/ /**/ /**/ Авто для надання медичної допомоги на фронті
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Обстріли медиків. Чи зможе Україна довести, що це порушення міжнародного гуманітарного права?

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто ЗСУ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл санітарного автомобіля у Водяному на Донеччині, закликавши «партнерів у Європі та США належним чином відреагувати».

Напад на медиків на Донбасі засудили США.

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