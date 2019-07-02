Радіо Свобода Daily: На Донбасі загинула медик Ірина Шевченко внаслідок обстрілу санітарного автомобіля ЗСУ

Обстріли у Водяному

1 липня на Донбасі, поблизу селища Водяне, під обстріл бойовиків російських гібридних сил потрапив санітарний автомобіль ЗСУ. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше стало відомо, що від поранень померла військова – медик Ірина Шевченко.

Обстріл санітарного транспорту є порушенням міжнародного законодавства та норм міжнародного гуманітарного права.

​На обстріли вже відреагував президент України Володимир Зеленський: «Обстріл санітарного автомобіля у Водяному – порушення норм міжнародного гуманітарного права, ганебна й підла спроба зірвати важкий переговорний процес із припинення вогню на Донбасі. Україна завжди діяла і сьогодні діє в рамках міжнародних домовленостей і міжнародного права. Закликаю наших партнерів у Європі та США належним чином відреагувати на дії, що аж ніяк не наближають нас до миру», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.

На руїнах Луганського аеропорту: 5-й рік окупації Переможного, подвиг місцевих і помста бойовиків

Кілька місяців у повній облозі. Луганський аеропорт став однією з найгарячіших точок війни на Донбасі. Українські десантники обороняли цей стратегічний об’єкт аж до того моменту, поки супротивник масованими обстрілами не зруйнував усе.

Оборонцям активно допомагали місцеві – луганці і жителі села Переможне. Що з ними сталося, коли прийшли проросійські бойовики? Як живе село тепер в окупації? Розповідають журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Кейс Анни Андрієвської. Як отримати від Росії компенсацію за заподіяння моральної і матеріальної шкоди

Українській журналістці з Криму Анні Андрієвській за рішенням Солом’янського районного суду міста Києва присуджена компенсація моральної шкоди від Росії в розмірі понад один мільйон гривень, повідомили представники громадського руху «Сила права», які супроводжували справу.

Чи можна розраховувати на реальну компенсацію? Та чому цей позов став унікальним? Крим.Реалії зібрали думки правників з цього приводу.

«Позивачка» до SkyUp написала заяву про відмову від позову

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко подала заяву про відмову від начебто свого позову щодо SkyUp, на підставі якого Баришівський районний суд 24 травня призупинив ліцензію авіакомпанії на перевезення пасажирів. Причиною відмови Пасенко вказала те, що вона ніколи не була клієнткою цього авіаперевізника. Про це повідомляють «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Таємниця Баришівського суду».​

За даними журналістів, 25 червня Державна авіаційна служба України поштою отримала копію відмови від позову від Оксани Пасенко.

«Ми не знаємо, чи зареєстрована вона в суді. Авіакомпанія копії поки не отримувала», – повідомив «Схемам» директор з юридичних питань компанії SkyUp Airlines Дмитро Толкачов.

Про те, що позивачка жодного разу не користувалась послугами цього авіаперевізника, вона сама раніше розповіла журналістам програми, яким вдалось її відшукати. Згодом стало відомо, що «позивачка» до SkyUp за місяць до «поїздки» у Шарм-ель-Шейх отримала 500 гривень допомоги від селищної ради.

Павло Гриб звернувся до української влади

Український політв’язень Павло Гриб, якого утримують в російському СІЗО, звернувся до української влади зі закликом посприяти звільненню українців, захоплених Росією. Звернення Гриб написав ще 17 червня, але батько Павла, Ігор Гриб опублікував його 1 липня, в день народження сина.

«Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними полоненими, від імені усіх українських військових, політв’язнів путінського режиму, звертаюсь до української влади, Президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України – вирішіть нарешті нашу долю!» – мовиться у зверненні.

Гриб зазначає, що зараз Росія утримує понад 100 людей, «мордуються кожен день у ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар, Магаданської області, за те, що свого часу кинули виклик ворогу і його агресії». Більше читайте тут.

Bellingcat: топ-офіцер ГРУ Росії координував напад на Скрипаля з лондонського готелю

Розслідувальна група Bellingcat 28 червня заявила про наявність доказів того, що напад на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля координував із готелю у центрі Лондона високопоставлений співробітник Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

Як мовиться в останній доповіді, отримані Bellingcat дані телефонних переговорів свідчать, що отруєння координував офіцер ГРУ Денис Сергеєв. За даними партнера Bellingcat у цьому розслідуванні – BBC Newsnight, Сергеєв має звання генерал-майора.

У Bellingcat вважають, що звання офіцера свідчить про надзвичайну вагу операції. Більше про нові деталі в розслідуванні читайте тут.

Дружина захопленого українського моряка розповідає про весілля у СІЗО

У СІЗО «Лефортово» у Москві одружилися Тетяна і Віктор. Наречений – український моряк Віктор Беспальченко. Він перебуває за ґратами вже понад сім місяців.

Після церемонії одруження з ізолятора Тетяна вийшла одна. Журналістам проекту Радіо Свобода «Настоящее время» вона розповіла, як це – одружитися в ізоляторі в очікуванні суду.

Боріться за кохання!

Ваше Радіо Свобода Daily

Радіо Свобода Daily – читайте все в одному мейлі! Усі важливі новини та ексклюзиви нашого сайту в одному листі. Надсилаємо щодня (окрім неділі) о 7-й ранку якраз до Вашого сніданку. Підписатись на розсилку можна тут.