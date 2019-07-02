США засуджують напади на медиків з боку підтримуваних Росією сил

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор засудив напади на медиків на Донбасі з боку підтримуваних Росією сил.

«Напади на медиків, що здійснюються керованими Росією силами, свідчать про повну відсутність поваги до людського життя, міжнародних стандартів і Мінських угод. Ми закликаємо Росію і сили, які вона підтримує, негайно припинити бойові дії, захистити цивільних осіб і персонал гуманітарних організацій, відвести озброєння та збройні сили», – цитує Тейлора посольство США в Україні.

Вранці 2 липня поліція Донецької області повідомила, що на дорозі Мар’їнка-Красногорівка у Донецькій області під обстріл потрапив автомобіль із медиками-волонтерами: медики 32 та 42 років поранені.

1 липня штаб української воєнної Операції об’єднаних сил повідомив про обстріл санітарного автомобіля біля Водяного Донецької області. Один військовий загинув на місці, двоє інших були поранені. Пізніше через поранення померла військовий медик Ірина Шевченко.

Один із ватажків угруповання «ДНР» Едуард Басурін заявив, що його бійці не обстрілювали санітарне авто Збройних сил України.