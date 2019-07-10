Дев’ять українських військових постраждали на Донбасі 9 липня – штаб

П’ять українських військових поранені, ще четверо отримали бойове травмування внаслідок обстрілів на Донбасі, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, підтримувані Росією бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню 9 липня, ще п’ять разів – у ніч на 10 липня.

В угрупованні «ДНР» українську армію звинувачують в обстрілах «за напрямками Водяне-Безіменне, Лебединське-Ленінське» (Південне). Бойовики угруповання «ЛНР» заявляють про три обстріли з боку Збройних сил України 9 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.