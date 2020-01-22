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22 січня 2020, Київ 08:16
Новини | Події

Бойовики застосували міномети на Донбасі 21 січня – ООС

Український військовий на териконі поблизу Новотроїцького, 8 грудня 2019 року

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Підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі 21 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів ніхто з військових не постраждав.

За даними ООС, бойовики використали 82-міліметрові міномети, протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю біля Зайцевого Донецької області.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Горлівки. Бойовики «ЛНР», зі свого боку, говорять про обстріл Голубовського.

З терористами не треба вести переговори, терористів треба знищувати – Кривонос
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З терористами не треба вести переговори, терористів треба знищувати – Кривонос

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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