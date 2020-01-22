Бойовики застосували міномети на Донбасі 21 січня – ООС

Підтримувані Росією бойовики тричі порушили режим тиші на Донбасі 21 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів ніхто з військових не постраждав.

За даними ООС, бойовики використали 82-міліметрові міномети, протитанковий гранатомет, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю біля Зайцевого Донецької області.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Горлівки. Бойовики «ЛНР», зі свого боку, говорять про обстріл Голубовського.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.