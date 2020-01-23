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23 січня 2020, Київ 08:36
Новини | Події

Один український військовий загинув, ще один поранений на Донбасі – ООС

Українські військові піднімаються на терикон поблизу Новотроїцького, грудень 2019 року

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Один український військовий загинув на Донбасі 22 січня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Ще один солдат отримав поранення в ніч на 23 січня біля Опитного Донецької області.

За даними ООС, підтримувані Росією бойовики 22 січня шість разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл околиць Донецька. Бойовики «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 22 січня.

Кого Україна віддала бойовикам?
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Кого Україна віддала бойовикам?

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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