Бойовики застосовували гранатомети на Донбасі 10 лютого – ООС

Підтримувані Росією бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі 10 лютого, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Зокрема, бойовики використовували гранатомети біля Павлополя, Оріхового, хутора Вільний та Новолуганського.

Унаслідок обстрілів жоден український військовий не постраждав.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українську армію в обстрілі околиць Горлівки. Бойовики «ЛНР» не повідомляли про бойові дії 10 лютого.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.