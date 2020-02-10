(Друкуємо мовою оригіналу)

10 февраля 2015 года российские гибридные силы дали несколько залпов из РСЗО «Ураган» по Краматорску. Ракеты разорвались на территории аэродрома, где располагался штаб АТО, а также среди многоэтажных жилых домов. Погибли 17 человек.

На высушенной морозом траве – большое пятно крови. Очевидцы рассказывают: когда начался ракетный обстрел Краматорска, женщина побежала к 9-этажке, но не успела. Так и пролежала на сухой траве неподалеку от мусорных баков несколько часов...

10 февраля 2015 года, по данным Донецкой областной администрации, боевики российских гибридных сил выпустили по Краматорску 30 ракет. 12 снарядов полетели на аэродром, где тогда располагался штаб АТО. Остальные принял на себя город.

По нашей информации, это была не первая попытка. До этого гибридные силы уже пробовали оборудовать позицию для обстрела. Но тогда спецслужбы предотвратили диверсию.

История Клима Клименко

Ракетные удары были такой силы, что за два десятка километров, в соседнем Славянске в центре города дребезжали стеклянные витрины в магазинах.

В тот день в Краматорске погибло 17 человек. Еще 64 получили ранения.

Под огнем «Урагана» погибла и Александра Клименко: женщина своим телом закрыла трехлетнего сына Клима.

Олег Андреев, заведующий ожоговым отделением местной больницы № 3, сообщил тогда: «Мы оперировали второго ребеночка, операция длилась порядка четырех часов. С комбинированной, с костной травмой. Три года ребенку, множественные осколочные поражения левой руки с дефектом костей, ранение правой области правого коленного сустава и множественные осколочные ранения левой ноги».

Журналисты издания Kramatorsk Post проследили за судьбой мальчика. Ребенок сейчас в Германии, все еще не оправился от тех событий. В 2017 году школьники Харькова собрали Климу на лечение больше 9 тысяч гривен.

Врачи говорят, что Климу от одного до двух раз в год (пока мальчик растет) необходимо делать операции. А еще в Германии Клим получает психологическую помощь.

«Дом аж подпрыгивал»

А взрослые жители города, попавшие в больницы из-за ранений, не жаловались на медобслуживание.

Я не успел добежать до подъезда. Получил осколочное ранение в сустав от снаряда. В подъезд я уже заползал



Вот что вспомнил житель Краматорска Алексей: «Я не успел добежать до подъезда. Получил осколочное ранение в сустав от снаряда. В подъезд я уже заползал. Товарищу повезло немножко больше: у него пострадал только автомобиль. Я сам сотрудник «скорой помощи», я остановил себе кровотечение, вызвал «скорую помощь», которая приехала быстро».

Такая красивая вещичка, как перламутровая пуговичка. Я спрашиваю: «Что это такое?» А он говорит: «Это осколок»



В соседней палате с Андреем тогда лечили пенсионерку Зою Донченко. Так совпало, что женщина подошла к окну как раз в то время, когда началась атака: «И в это время раздался страшный взрыв, полетели стекла из окна. И я упала. Такая острая была боль, сильнейшая боль в правом колене. Хотела подняться, но не смогла из-за этой боли. Муж меня в другую комнату еле-еле доволок… На полу лежала такая красивая вещичка, как перламутровая пуговичка. Я спрашиваю: «Что это такое?» А он говорит: «Это осколок».

Во многих домах тогда пострадали стеклопакеты и балконы. Люди прятались в ванных комнатах – как, например, пожилая жительница Краматорска: «В ванной пряталась вместе с кошками. Две кошки у меня, бегали за мной с такими круглыми глазами. Бедные, перепуганные. Дом аж подпрыгивал».

Некоторые жители города были настолько напуганы, что не скрывали планов поскорее уехать подальше от войны.

Разве в России у вас нет дел? Пожалуйста, прекратите эту военную агрессию!



А пострадавшая Зоя Донченко, держась за костыль, обратилась к боевикам российских гибридных сил и президенту России Владимиру Путину: «Я хочу обратиться к тем жителям, которые еще не поняли, что такое «ДНР» и что такое «ЛНР». Одумайтесь, посмотрите вокруг. Эти все разрушения, эти все страдания, эти смерти, – они на вашей совести. Прекратите, бросьте, повернитесь лицом к своей стране, к своей Украине, к своему Донбассу… Владимир Владимирович (Путин), пойдите на любые меры, вам только человечество скажет «спасибо». Ведь вы заметили, что сейчас весь мир ополчился против вас. Все считают вас большим виновником, зачем вам это? Разве в России у вас нет дел? Пожалуйста, прекратите эту военную агрессию! Очень, очень вас прошу!»

В 2018 году в Краматорске открыли памятник жертвам обстрела. А через год его пришлось перенести на территорию воинской части. Это сделали для того (по официальной информации), чтобы уберечь памятник от вандалов.

По информации Донецкой областной администрации, также во время обстрела пострадало 15 жилых домов, детский сад, художественная школа и больница.

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