Проєкт пропагандиста Прилєпіна: чи є політичні шанси у «партії «Новоросії»?

Партія письменника, колишнього бойовика угруповання «ДНР» та відвертого пропагандиста «русского мира» Захара Прилєпіна йде в російську політику. Він оголосив про створення руху «За правду», куди увійшли не тільки російські шоумени Юлія Чичеріна, Вадим Самойлов та Іван Охлобистін, а й соратники вбитого ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. Які ідеї відстоює новостворений рух та чи є у нього шанси на виборах? Розбиралися журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Лютий 2020 року, Москва. Відомий письменник, політичний коментатор та активний учасник війни на Донбасі з боку бойовиків Захар Прилєпін оголосив про створення нової російської політичної партії «За правду».

«Смута приходила не раз, і щоразу ми були ледь готові до неї. Висновок такий: ополчення повинно бути постійно діючим. Ми зобов’язані його створити! Якби подібне ополчення було в Росії в 2014 році, межі «ЛНР», «ДНР» проходили б радикально далі. І щонайменше ми мали б Херсонську, Харківську, Одеську «народні республіки», – заявив Прилєпін на з’їзді новоствореної партії.

Ідеологом «За правду» став колишній радник ватажка угруповання «ДНР» Олександр Казаков. За діджитал-напрямок відповідає донеччанин Віктор Яценко, в минулому – «міністр зв’язку» в «уряді» загиблого бойовика Захарченка. Нову партію Яценко анонсував як «перший політичний-соціальний рух з повністю цифровою платформою».

«Ці люди, які брали участь у війні на Донбасі, давно шукали для себе можливість легалізації в російському політичному полі і перетворенні у щось респектабельне. У них бекграунд такий, якщо не кримінальний, то напівкримінальний, і в пристойному суспільстві їм би руки не подали. Ось вони знайшли таку можливість», – зауважує російський політолог Валерій Соловей.

Прилєпін на війні

Російського письменника Захара Прилєпіна у грудні 2015 року призначили «радником» ватажка «ДНР» Захарченка.

«Тобто, хтось із Кремля зателефонував тоді Олександру Захарченку і сказав: «Буде в тебе ось така людина!» Потім Прилєпін став «заступником командира спецназу» «ДНР» Фомченкова по роботі з особовим складом», – каже журналіст Радіо Донбас Реалії з Донецька Олександр Демченко.

За те, що він став «заступником командира» одного з батальйонів угруповання «ДНР», у 2017 році СБУ навіть відкрила проти нього кримінальне провадження за статтями «участь у діяльності терористичної організації» та «фінансування тероризму».

На своєму каналі в YouTube викладає ролики, де він разом із бойовиками. На непідконтрольних Києву територіях Донбасу Прилєпін переважно займався піаром бойовика Захарченка і організовував візити російських рок-співаків. Багато з цих «донбаських гастролерів» засвітилися на з’їзді нової партії. Це Юлія Чичеріна, колишній фронтмен гурту «Агата Крісті» Вадим Самойлов, актор Іван Охлобистін.

«Ще коли в Росії з’явився «Союз добровольців Донбасу» – організація, яку очолив Бородай, який до цього був одним з керівників і творців «ДНР», стало зрозуміло, що в Росії ця ось «донбаська карта» буде відігравати свою політичну роль. Будуть створюватися організації, які будуть відігравати політичну роль вже всередині Росії», – каже журналіст Радіо Донбас Реалії з Донецька Олександр Демченко.

Що кажуть у Донецьку?

«Донбас Реалії» вирішили поцікавитися у жителів Донецька: як вони ставляться до походу так званих «захисників Новоросії» на російські вибори? І чи мають непідконтрольні Києву частини Донбасу впливати на російську політику?

«Та як ми вплинемо, «ДНР» на Росію?»

«Фактично ми в російських процесах політичних беремо участь з 2014 року. Саме в ініціативі, яку створив Прилєпін? Ну це вибір кожного: хто хоче – бере участь, хто хоче – не бере», – каже житель Донецька.

«Об'єктивно кажучи, у жителя Донбасу не так вже й багато можливостей дійсно впливати на політику Росії. Інше питання, що самим фактом існування «республік» ми вже впливаємо на порядок денний», – додає ще один житель окупованого Донецька.

«Та як ми вплинемо, «ДНР» на Росію? Навіть не уявляю», – дивується перехожий на донецькій вулиці.

«Якщо це на благо і Росії, і Донбасу, і України – то повинні. А якщо це якісь інтереси окремі, то... Це залежить від інтересів – для людей, перш за все. А не окремих там, Прилєпіна або хто туди увійшов», – додає донецький пенсіонер.

Чи є у партії Прилєпіна політичні шанси в Росії?

Колишній радник російського президента Владислав Сурков не раз згадувався на з’їзді партії Прилєпіна «За правду». Багаторічний куратор непідконтрольних Києву територій офіційно пішов у відставку в середині січня 2020 року. Що, якщо саме він стоїть за новим політичним проєктом?

«Так, вони були пов’язані колись з Сурковим. Ну і що? Це нічого не значить. У тих, хто фінансує партію, на цей рахунок вказують на Малофєєва і Бабакова, можуть знайтися і знайшлися нові куратори і контрагенти в Адміністрації президента», – каже російський політолог Валерій Соловей.

З’їзд партії «За правду» був схожий на суцільне шоу. Прилєпін проходив перевірку на «детекторі брехні», а запрошеною зіркою був Стівен Сігал. А Вадим Самойлов співав пісню про Донбас і «тих, хто загинув в бою».

Але чи є у партії Прилєпіна реальні політичні шанси в Росії?

На різку критику чинної влади вона ніколи не піде, тому що їй не дозволять

«Перспективи у цієї партії можуть бути в двох випадках. Перший – якщо Росія вступить в масштабну війну з Україною. Не просто повільну, яка зараз на Донбасі, а саме у масштабну війну. І другий – якщо ця партія буде різко критикувати чинну владу. Нехай вона захищає Путіна, але нехай тоді вона вимагає від Путіна бути «справжнім Путіним»! Ось на різку критику чинної влади вона ніколи не піде, тому що їй не дозволять», – припускає Валерій Соловей.

Поки ж, судячи з заяв, партія Прилєпіна рухається у пропутінському напрямку зовнішньої і внутрішньої політики.

«Досить ексцентрики і постмодерну! Тому що Бог є, батьківщина одна, сім’я – союз чоловіка і жінки, у чоловіків і жінок народжуються діти, діти – це норма. Росії потрібні діти російських людей. Захищати батьківщину зі зброєю в руках – норма. Експансія політична, культурна мовна, а в крайньому випадку і військова – теж норма», – заявив Прилєпін на з’їзді новоствореної партії.

Восени в Росії відбудуться регіональні вибори. Вони і покажуть, наскільки в самій Росії популярна так звана «партія «Новоросії».

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