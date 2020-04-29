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29 квітня 2020, Київ 18:45
Новини | Події

Один військовий отримав бойове травмування на Донбасі – ООС

Гільзи від автомату на передових позиціях української армії поблизу Богданівки, Донецька область, вересень 2019 року

Один український військовий отримав бойове травмування внаслідок обстрілів на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, контрольовані Росією сили вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Бойовики «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 29 квітня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

Російські танки штурмували українських військових на Донбасі
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Російські танки штурмували українських військових на Донбасі

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