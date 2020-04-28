У Луганську закрили цілу підстанцію швидкої: там 12 випадків COVID-19

Підстанцію швидкої допомоги №4 у Луганську закрили через масштабне зараження працівників коронавірусом. Цю інформацію Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) підтвердив медик швидкої допомоги окупованого міста. Раніше цю інформацію поширював телеграм-канал «Луганський інсайд».

Працівник «швидкої» уточнює, що позитивний аналіз отримано у 12 з 20 тестованих співробітників цієї підстанції. Їх госпіталізували. За даними іншого медичного працівника, першим заразився лікар, який виїжджав на виклик до луганчанина, у якого 4 дні трималася температура.

Підконтрольна Росії адміністрація Луганська про цей випадок на своїх ресурсах не повідомляла. За її даними, в ОРЛО загалом зареєстровано 119 випадків COVID-19.

Підстанція №4 обслуговувала Кам’янобродський та Ленінський райони міста.

Як повідомляло раніше Радіо Донбас.Реалії, минулого тижня медики 2-ї станції швидкої допомоги Луганська опублікували фото, на якому спецзахист кварцується поруч з їхніми особистими речима.

Медики міста часто повідомляють про вкрай погане забезпечення їх засобами захисту. Так, деяким медикам швидкої пропонували використовувати як захист дощовики, які купувати власним коштом.