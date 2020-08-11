Урятованих на Донбасі ведмедів передали новим власникам

11 серпня у Василівці Запорізької області відбулася офіційна передача новим власникам ведмедів, урятованих свого часу від голодної смерті. Державна виконавча служба безкоштовно передала їх до 3 реабілітаційних центрів в Україні, що розташовані на Житомирщині, Львівщині та Закарпатті.

«Два ведмеді їдуть до «Домажиру. Це Потап і Ганна. А також ми допомагаємо порятунку ще трьох ведмедів для «Білої скелі», Житомирщина, і Синевіру. У нашому притулку «Домажир» вони спочатку потраплять у менші адаптаційні вольєри і з часом, коли адаптуються до наших умов, до доглядальників, будуть переведені у великі лісові будівлі, де також матимуть змогу використати берлоги, які для них будуємо», – розповіла Наталя Галайков, керівниця служби по догляду за тваринами «Ведмежого притулку-Домажир», який опікується транспортуванням тварин до нових домівок.

За її словами, вони мають розроблене харчування для кожного ведмедя.

«Зробимо все для того, щоб тварини добре перенесли цю дорогу: маємо воду; нас супроводжує ветеринар», – каже доглядальниця.

З початку 2019 року понад півтора року урятовані на Донбасі тварини тимчасово проживали у приватному реабілітаційному центрі для хижаків у Василівці Запорізької області.

«Ми до них вже звикли. Люди між собою важко знаходять спільну мову, а з тваринами завжди простіше, до них звикаєш і сьогодні ніби частинку нашої родини кудись переїздить. Кожна особистість. Не шкода – вони мають жити добре, комфортно. Якщо їм будуть запропоновані ліпші умови, буду радий. Вважаю, що ми своє завдання виконали. Ми надали їм першу допомогу. Ми змусили цих тварин повірити, що є добрі перспективи у цьому житті. Вони стали ситими, здоровими, сали вірити, що поряд з ними живуть друзі», – розповів засновник центру Олександр Пилишенко.

Наразі в реабілітаційному центрі у Василівці певний час також лишатимуться три леви з зоопарку Покровська, яких державна виконавча служба вирішила передати благодійному фонду «Нейтон». Волонтери мають доправити їх до спеціального центу в Південній Африці.

«Карантин трохи ускладнив нам роботу тому, що ми панували забрати левів одразу, як будуть документи, а так як карантин, то ще закритий кордон Південної Африки. Ми чекаємо, коли його відкриють. Це 2-3 місяці. Їх очікують напів вільні умови, як у нас ведмеді живуть у «Синевірі», але це для левів. Тварини виросли у клітках, і тому вже не зможуть самі харчуватися. Їм треба давати м'ясо, але у них буде близько 2 гектарів на одну особину», – розповіла представник «Нейтона» Анна Масяч.

6 серпня Державна виконавча служба заявила, що вирішила безкоштовно передати благодійним організаціям та природним паркам трьох левів і шістьох ведмедів, урятованих від голодної смерті на Донбасі

У червні 2020 року держава намагалася реалізувати тварин як «арештоване майно», але знайти покупців не вдалося.

У 2019 році суд конфіскував левів та ведмедів із приватного зоопарку у Покровську на Донеччині, оскільки тварини були доведені до виснаження. Одного лева не вдалося врятувати, він загинув. Інші проходили реабілітацію в приватному центрі для тварин під Запоріжжям, а ведмедів рятували в Карпатах у центрі «Синевир».

Пізніше одного лева на ім’я Льова відправили до Південної Африки. Оскільки тварина була молодою, її вирішили повернути у природне середовище, у центр для диких тварин Love Lions Alive.