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25 грудня 2020, Київ 19:17
Новини | Події

ООС: бойовики чотири рази порушили режим тиші на Донбасі

Морпіх стріляє під час бою на передовій позиції української армії поблизу селища Водяне, що під Маріуполем, 22 червня 2018 року

Контрольовані Росією сили чотири рази порушили режим тиші на Донбасі 25 грудня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил. Бойових втрат серед українських військових немає.

«На Приазов’ї неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, випустивши при цьому 12 та 8 мін відповідно. Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – заявили в ООС.

Бойовики «ДНР» звинуватили українську армію в обстрілі біля села Нова Таврія. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 25 грудня.

Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)
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Як і навіщо скорочують українську армію? (відео)

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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