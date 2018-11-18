За минулу добу бойовики 16 разів обстріляли позиції українських військових – штаб

Упродовж минулої доби, 17 листопада, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Як зазначили у штабі, противник 10 разів застосував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій з мінометів калібру 82 міліметри в районах населених пунктів Піщане, Жолобок, Новотошківське, Оріхове, Вільний, Троїцьке та Світлодарськ. Окрім того, поблизу Жолобка, хутора Вільного та Світлодарська противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру. По опорних пунктах неподалік Мар’їнки, Березового, Красногорівки, Гнутового, Лебединського та Широкиного окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок бойових дій один військовий загинув.

«Від початку поточної доби противник, з гранатометів та стрілецької зброї, вів вогонь неподалік Гнутового. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. За даними розвідки, двох бойовиків російсько-окупаційних військ минулої доби знищено та ще двох – поранено», – проінформували у штабі.

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У збройному угрупуванні «ДНР» заявляють, що ЗСУ 18 разів порушили режим припинення вогню, у аналогічному угрупуванні «ЛНР» повідомили про п’ять обстрілів з боку українських військових.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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