Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули двоє цивільних – ОП

Російські військові 25 березня обстріляли з артилерії міста Часів Яр і Торецьк у Донецькій області, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

«У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а в Торецьку терористи вбили жінку», – повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Часів Яр – місто в Донецькій області, через яке пролягає остання умовно доступна для проїзду транспортна артерія групи українських військ у Бахмуті.

Торецьк – місто в Бахмутському районі неподалік від окупованої з 2014 року Горлівки.