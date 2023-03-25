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Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули двоє цивільних – ОП

Наслідки одного з попередніх обстрілів міста Часів Яр, липень 2022 року

Російські військові 25 березня обстріляли з артилерії міста Часів Яр і Торецьк у Донецькій області, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

«У місті Часів Яр загинув цивільний чоловік, а в Торецьку терористи вбили жінку», – повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Часів Яр – місто в Донецькій області, через яке пролягає остання умовно доступна для проїзду транспортна артерія групи українських військ у Бахмуті.

Торецьк – місто в Бахмутському районі неподалік від окупованої з 2014 року Горлівки.

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