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Армія РФ атакувала Констянтинівку зі ствольної артилерії, поранені дитина та жінка - ОГП

Робота мінометників на фронті. Бахмутський напрямок, Донецька область, 31 травня 2023 року, ілюстративне фото

У Констянтинівці на Донеччині внаслідок обстрілу російської армії зі ствольної артилерії було поранено двоє людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«Внаслідок влучання снарядів по приватному сектору зазнала поранень 9-річна дівчинка. У неї діагностовано закриті травми грудної клітини і живота, відкритий перелом плеча, рвані рани ніг і множинні садна тіла», – йдеться у повідомленні.

Також до лікарні з осколковим пораненням ноги потрапила жінка 57 років. Наразі стан постраждалих оцінюють як стабільний, кажуть в ОГП.

Також відомо, що в результаті обстрілів у місті пошкоджені 11 житлових будинків, а також гаражне приміщення, автомобіль, газопровід та електромережі.

«За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)», – підсумували в відомстві.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, але заперечують, що метою їхніх атак є цивільні обʼєкти.

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