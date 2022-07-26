За добу в Донецькій області через російські обстріли троє людей загинули і восьмеро поранені – ОВА

Минулої доби внаслідок обстрілів російськими військами населених пунктів Донецької області троє людей загинули і восьмеро зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 25 липня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 1 у Красногорівці, 1 у Соледарі та 1 у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення», – написав Кириленко Telegram.

Наразі, за його словами, неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За даними Генштабу ЗСУ, війська РФ напередодні на Донбасі обстріляли райони Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків, Кам’янського, Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи, Великої Комишувахи, Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного, Переїзного, Серебрянки. Також під вогонь російської армії потрапили Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».