Через російські атаки на Донеччині за добу загинули 8 людей – ОВА

Через російські атаки на Донеччині за загинули 8 людей, ще 17 поранені, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 29 вересня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Долині, 1 у Богородичному, 1 у Слов'янську, 1 у Водяному, 1 у Шевченко. Ще 17 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – написав він у телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу війська РФ завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих російських атак постраждали майже 50 населених пунктів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 25 вересня змогли підтвердити 14 844 випадки загибелі або поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії: 5996 загиблих і 8848 поранених. Проте в організації вважають, що реальні цифри є значно вищими.